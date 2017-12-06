Вашингтон, 6 декабря, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Курс биткоина бьёт рекорды вторые сутки подряд. Преодолев накануне отметку в $12 тысяч, на торгах 6 декабря валюта превысила уже $13 тысяч.

لرن روت Bitcoin

Так, на бирже OKCoin биткоин сегодня торговался в районе $13,047 тысячи.

Капитализация виртуальной валюты уже превысила $200 миллиардов.

Напомним, что с начала 2017 года курс биткоина увеличился в несколько раз. Если в начале года валюта торговалась в районе тысячи долларов, то к концу октября достигла отметки в 6 тысяч, после чего практически еженедельно обновляла рекорды.

При этом волатильность курса биткоина велика. Так, в конце ноября, после преодоления отметки в 11 тысяч долларов, курс валюты падал ниже 9 тысяч.

Читайте также:

Законопроект о регулировании биткоина будет готов к 20-м числам декабря

В Минфине рассказали о штрафах за биткоины