Калуга, 6 декабря, 2017, 17:41 — ИА Регнум. В деревне Старки Дзержинского района Калужской области появится предприятие по выращиванию грибов ООО «Мастер Гриб». Объём инвестиций составит 1,7 млрд рублей, сообщает 6 декабря корреспондент ИА REGNUM по итогам рабочей поездки в Дзержинский район главы Калужского региона Анатолия Артамонова.

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Губернатор осмотрел строительную площадку будущего хозяйства, в котором планируется создать порядка 350 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию крупнейшей в регионе грибоводческой фермы намечен на август-сентябрь 2018 года.

«Возможностей для развития в Дзержинском районе не меньше, чем в Калуге. Надо нацелиться на будущее, чтобы реализовать их полностью», — заявил калужский губернатор Анатолий Артамонов.

Напомним, с 2012 года в региональную экономику было привлечено почти 467 млрд рублей, открыто 53 новых крупных производства, создано более 10 тыс. рабочих мест. Область входит в тройку лидеров в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Доля инвестиций в ВРП ежегодно сохраняется на уровне 30%.