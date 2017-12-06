Ярославль, 6 декабря, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Восьмилетней девочке из деревни Поповка Гаврилов-Ямского района Ярославской области предложили переехать из своего дома в детский сад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в районной администрации. Наташа Абросимова из деревни Поповка Гаврилов-Ямского района каждый день из своего дома идет несколько километров в соседнюю деревню Горе-Грязь, откуда отправляется автобус до школы. В Поповку автобус не ходит.

Фото уполномоченного по правам ребенка Школьный автобус

Информация об этом дошла до уполномоченного по правам ребенка Ярославской области, который проверил эту историю.

«Вопрос взят на контроль. Мы предпримем все меры для того, чтобы права ребёнка были соблюдены. Материалы проверки направлены в правительство области для принятия соответствующих мер по восстановлению прав ребенка», — заявил Михаил Крупин.

Местная администрация приняла решение построить в 2018 году разворотное кольцо для школьного автобуса, чтобы он заходил в деревню Поповка.

«Кольцо построят до начала нового учебного года. Пока же девочке с мамой предложено место в детском саду круглосуточно пребывания в деревне Поляна, где и находится ее школа», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области Владимир Серебряков.

Кроме того, на время каникул девочке с мамой предложили отдохнуть в санатории.