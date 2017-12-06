Москва, 6 декабря, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещать принять решение о своём участии в президентских выборах 2018 года в ближайшее время. Соответствующее заявление он сделал 6 декабря на церемонии вручения ежегодной премии «Доброволец России-2017».

Kremlin.ru Президент России В.В.Путин

«Это всегда для любого человека очень ответственное решение, потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищённой, устремлённой в будущее», — сказал глава государства.

По словам Путина, достичь этих целей можно только при условии, что «люди доверяют и поддерживают». «Вы мне задали вопрос через вашего ведущего. У меня вопрос к вам: если я такое решение приму, то вы и люди, близкие вам по духу, поддержите это решение?» — обратился президент к участникам мероприятия.

В ответ в зале раздались крики: «Да!».

"Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято в ближайшее время. Принимая его, я, конечно, буду иметь в виду и наш сегодняшний разговор, и вашу реакцию», — пообещал Путин.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил журналистам, что Владимир Путин может объявить о своём решении относительно участия в выборах «в любое время», и к этому «нужно быть готовым каждый день».

«Когда он примет такое решение, я не знаю, а слухи у нас насчёт каждого дня и ходят», — отметил пресс-секретарь.

Напомним, выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года.