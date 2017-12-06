Москва, 6 декабря, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил провести в России альтернативную «Олимпиаду» и пригласить всю планету, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Kremlin.ru Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов

Олимпийская сборная России не будет допущена до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Согласно решению МОК, российские спортсмены, в адрес которых не выдвигалось обвинений в употреблении допинга, смогут выступать на Играх под нейтральным флагом.

«Почему нам не принять решение и не провести уникальную спартакиаду народов нашей державы, пригласив сюда всю планету? Может быть, исключив тех, кто вчера голосовал за то, чтобы мы не участвовали в этих соревнованиях», — предложил Зюганов.

Россия сможет провести спортивный праздник на высшем уровне, как показала сочинская Олимпиада, для этого хватит сил и возможностей.

«Уверяю вас, к нам поедут. Я бы учредил такие призы, которые оказались бы выше тех олимпийских наград, к которым стремятся некоторые спортсмены», — заявил Зюганов.