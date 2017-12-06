Калуга, 6 декабря, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Сегодня, 6 декабря, на совместном заседании комитетов Городской думы Калуги депутаты поддержали предложение управления ЖКХ по изменению размера платы за пользованием жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Совместное заседание комитетов Городской думы Калуги 06.12.17

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, с 1 января 2018 года размер базовой ставки платы увеличивается на 6% и составит 7,59 рублей за квадратный метр, а с учётом коэффициентов — от 6,60 до 8,12 рублей за квадратный метр.

От платы за наём жилых помещений освобождены малоимущие граждане, наниматели, занимающие жилые помещения, признанные непригодными для проживания, занимающие жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также занимающие барачные, подвальные, полуподвальные и чердачные помещения.

Средства в размере 1,8 млн. рублей, полученные городским бюджетом в результате повышения размера платы, будут направлены на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, находящего в муниципальной собственности.

Также в ходе заседания была одобрена сделка между муниципальными унитарными предприятиями «Управление калужского троллейбуса» и «Калужские городские коммунальные электрические сети», согласно условиям которой, МУП «КГКЭС» предоставляет МУП «Управление калужского троллейбуса» заём в сумме 27,5 млн. рублей под 8,5% годовых со сроком платежа по предъявлению, но не ранее 30.11.2019 г.

Фактически производится реструктуризация ранее полученных управлением калужского троллейбуса займов.