Грозный, 6 декабря, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Чеченские спортсмены не будут выступать на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом 6 декабря заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«У нас есть Родина, у нас есть наше Отечество! Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом», — написал Рамзан Кадыров.

При этом он добавил, что тех чеченских спортсменов, которые «по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду», в Чечне будут «чествовать как победителей»,

Комментируя решение Исполнительного комитета МОК об отстранении России от Олимпийских игр, Рамзан Кадыров отметил, что спорт «призван объединять народы, а не разрушать мир». «Использовать спорт для личных политических интересов — слабость и трусость», — подчеркнул он.

«У МОК страх, что российский триколор будет развиваться на Играх. Если такой страх у Запада вызывает наш флаг, то представляю как они дрожат при виде наших спортсменов, — отметил глава Чечни. — Политики должны соперничать с политиками, а спортсмены со спортсменами, логично же. Но главное сейчас не вдаваться в уныние, всё это делает нас только сильнее. Россия спортивная держава и мы неоднократно это доказывали».

Как передавало ИА REGNUM, Международный олимпийский комитет 5 декабря принял решение отстранить Россию от Олимпиады-2018, но разрешил российским спортсменам, против которых не выдвигалось обвинений в употреблении допинга, участвовать в Играх под олимпийским флагом.