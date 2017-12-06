Польша карает за связи с Россией, Литва теряет здравый смысл: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 декабря, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Очередное заблуждение: Москва разъяснила Вашингтону суть американского закона об иноагентах;
- Необходимое вмешательство: последуют ли США призыву Великобритании;
- Цели очевидны: экс-глава военной контрразведки Польши арестован за связь с Москвой;
- «Забытые солдаты»: Россия вступилась за памятник советским солдатам в Вильнюсе;
- Штраф платежом красен: как правильно использовать криптовалюты.