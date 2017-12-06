Ярославль, 6 декабря, 2017, 16:18 — ИА Регнум. В Ярославском районе Ярославской области страховка от сгоревшего дома пошла на оплату долга по кредитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении службы судебных приставов по Ярославской области.

Pixabay.com Огонь

Жительница Ярославского района взяла в кредит 6 миллионов рублей, но отдать их не смогла. Когда судебные приставы пришли за деньгами, женщина-должница съехала с места регистрации, уволилась с работы и даже перестала водить ребенка в детский сад. Пока должница пряталась, приставы установили, что гражданка имеет в собственности загородный дом. В результате приставы наложили на него арест и передали его на реализацию. И вдруг дом неожиданно сгорает.

Страховая компания ничего подозрительного в пожаре не нашла и решила выплатить деньги.

«Представители ведомства сразу произвели запросы в страховые компании. Выяснилось, что должница уже обратилась с заявлением о возмещении ущерба по страховому случаю. Судебный пристав — исполнитель получил информацию из страховой компании о номере счета, на который планируется крупный перевод и немедленно вынес постановление об обращении взыскания на расчетный счет в банк. Страховая компания выплатила 50% по страховке, что составило 3,1 млн. рублей», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления службы судебных приставов Ярославской области Екатерина Пиунова.

За счет этих денежных средств требования взыскателей были удовлетворены частично, а женщина осталась должна еще три миллиона.