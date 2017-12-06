Чебоксары, 6 декабря, 2017, 16:12 — ИА Регнум. В Чувашии начались бюджетные слушания в муниципалитетах республики. 6 декабря обсуждение прошло в Чебоксарах, собрав полный зал участников. Помимо депутатов, бюджетников и руководителей предприятий, бросалось в глаза большое количество молодёжи. В отличие от слушаний по республиканскому бюджету, вход на мероприятие был открытый и свободный, выступать можно было не по письменным заявкам (хотя последнее приветствовалось), никто никого не прерывал и приглашённые с мероприятия не сбегали. Словом, была обеспечена полная демократия. Правда, мероприятие получилось скоротечным: оно длилось чуть менее часа, из них полчаса занял основной докладчик. Хотя бюджет предлагается с неплохим ростом и сформирован «исходя из более благоприятной» социально-экономической ситуации, в качестве финансового послевкусия осталась некая обречённость и даже безнадёжность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс)Michael Marcovici Деньги

Начальник финансового управления администрации Чебоксар Наталья Чижанова отметила, что бюджет сформирован исходя из «более благоприятного» сценария развития экономики, а основная задача — «обеспечение долгосрочной сбалансированности и бюджетной обеспеченности».

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Бюджет в следующем году планируется бездефицитный. Согласно проекту, в 2018 году общий объём доходов бюджета Чебоксар прогнозируется в сумме 10,198 млрд рублей. В том числе собственные доходы планируется принять в размере 4,79 млрд рублей — с ростом на 8,2% (или на 308 млн рублей) по сравнению с первоначально утверждёнными параметрами на 2017 год. Безвозмездные поступления спрогнозированы на уровне 6,12 млрд рублей, что на 98,5% (или на 3 млрд рублей) больше уровня первоначальных назначений на 2017 год. Предельный объём муниципального долга предложен на уровне 3,166 млрд рублей, или 56,3% к уровню доходов. На обслуживание долга предусмотрено 203 млн рублей.

Что касается основных статей расходов, то свыше 6,1 млрд рублей планируется направить в социально-культурную сферу, более 2,2 млрд рублей — на развитие национальной экономики, 850,4 млн рублей предусмотрено на развитие жилищно-коммунального хозяйства, почти 260 млн рублей направляется на адресную инвестиционную программу.

«От распорядителей бюджетных средств поступили заявки на 6,5 млрд рублей при собственных доходах бюджета в 4,5 млрд рублей», — сообщила Наталья Чижанова, отметив, что при распределении средств в приоритете было повышение заработной платы.

«Показатели многократно выверены», — заверила начальник финансового управления.

Число «заявок» в ходе слушаний выросло. Представитель МВД по Чувашии попросил предусмотреть средства на обеспечение видеонаблюдения во дворах, напомнив, что в настоящее время в Чебоксарах к системе АПК «Безопасный город» подключено 2107 камер, благодаря которым вновь созданный специальным оперативным отделением раскрыто в этом году 54 преступления. Представитель управления ЖКХ и благоустройства высказала «две просьбы»: на исполнение предписания ГИБДД по обновлению дорожных знаков нужно 449 млн рублей, на строительство очистных сооружений — 240 млн рублей. Гендиректор чебоксарского речпорта Ванифатий Шайкин попросил увеличить расходы на речные перевозки с 1,7 до 2,5 млн рублей, ссылаясь на удорожание топлива. В зале зашушукались: «Сколько им не дай — всё мало».

Но «самые колоссальнейшие» суммы называли депутаты городского собрания Чебоксар.

Единоросс Дмитрий Никоноров на асфальтирование 300 улиц частного сектора просил 800 млн рублей (в бюджете на 2018 год заложено 5 млн рублей), на ремонт 30 тыс. тротуаров — 291 млн рублей (заложено 20 млн рублей), ремонт проезжей части во дворах — 700 млн рублей (заложено 8 млн рублей).

Рекордную «заявку» сделала его коллега Елена Нестерова, обозначив «самый-самый тяжёлый момент в сфере нужд образовательных учреждений».

«В проекте бюджета города Чебоксары на 2018 год на нужды образовательных учреждений предусмотрены средства в размере 974 млн при фактической потребности в 2,646 млрд рублей», — сказала парламентарий, отметив, что в частности потребность в проведении капитального ремонта составляет 1,112 млрд рублей, в то время как на следующий год предусмотрено 105 млн рублей.

Цифры впечатляли и создавали некое ощущение безнадёжности: было понятно, что город такие суммы без помощи республики не потянет. На этом фоне относительно бюджетными были предложения справоросса Сергея Муравьева. Он обратил внимание на необходимость ремонта пищевых блоков в детских садах и капитального ремонта детских лагерей, которые построены в 60−70-х годах, и сейчас «инфраструктура разваливается». Сейчас лагеря востребованы и в каникулы «полностью забиты детьми».

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