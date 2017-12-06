Москва, 6 декабря, 2017, 16:20 — ИА Регнум. Химическая демилитаризация Сирии проходила под строгим международным контролем, поэтому предположения о сокрытии части химического оружия Дамаском абсурдны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя слова спецпомощника президента США по ядерным вопросам Кристофера Форда о том, что Россия помогала Сирии скрыть её химический потенциал.

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«Обвинение в том, что химическая демилитаризация Сирии была чуть ли не срежиссирована Россией таким образом, чтобы сирийские власти могли скрыть часть своих запасов химического оружия для последующего использования — они просто абсурдны. Чиновнику такого высокого ранга должно быть известно, что ликвидация сирийских запасов химического оружия проводилась под строгим международным контролем», — заявила Захарова.

Помимо этого, Форд ранее отметил, что выход России из практически всех аспектов двустороннего сотрудничества по обеспечению безопасности ядерных материалов «может привести к снижению ядерной безопасности на ряде объектов обширного и дорогостоящего российского ядерного комплекса».

«По поводу средств, которые Россия должна тратить на поддержание своего, как он сказал, обширного и дорогостоящего ядерного комплекса, хотели бы обратить внимание на то, что вопрос размеров нашего ядерного комплекса и затрат на его содержание является внутренним делом РФ и не относится к компетенции помощника президента США».

«Что же касается сотрудничества в области ядерной безопасности, то Российская Федерация открыта к ядерному сотрудничеству на надлежащих международных площадках и со всеми международными партнёрами, включая США, <…> Однако мы пресекали и впредь намерены пресекать любые попытки диктовать нам не соответствующие интересам России подходы», — указала дипломат.

Ранее спецпомощник президента США по ядерным вопросам Кристофер Форд выступил с заявлением, что уровень безопасности ядерного комплекса РФ может снизиться в связи с выходом Москвы из «двустороннего сотрудничества» с США по данным вопросам из-за высокой стоимости его содержания.