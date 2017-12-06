Москва, 6 декабря, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Пара доллар/рубль дала повод продолжить рост. Картина в Brent не изменилась. Котировки находятся в узком диапазоне 63,57 — 61,92 доллара за баррель с перспективой его расширения до 64,64−61,03 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

kremlinrus.ru Нефтерубль

Попытка предпринималась еще на прошлой торговой сессии, котировки тестировали уровень 63,57 доллара за баррель.

«Сегодня, 6 декабря, в США публикуют отчет по запасам нефти и нефтепродуктов. Опубликованная 5 декабря аналогичная статистика от Американского института нефти продемонстрировала падение запасов нефти и почти двукратное увеличение объемов бензина», — сказал эксперт.

Согласно ожиданиям, сегодняшние данные могут продемонстрировать подобную картину, что может стать поводом для продолжения фиксации длинных позиций, открытых в ожидании саммита ОПЕК+.

«В свою очередь пара доллар/рубль сегодня нарисовала траекторию к продолжению роста, обновив предыдущий максимум на отметке 59,10. Ближайшая цель находится в районе 59,5, следующей рубеж находится в диапазоне 60,34−60,75.

Ключевым фактором ослабления рубля являются предстоящие рекордные выплаты по внешнему долгу: в декабре — 16 млрд долларов, в январе — 15 млрд долларов», — считает Капустянский.

В свою очередь ограничивать падение будет ЦБ РФ, который продолжает абсорбировать ликвидность. 5 декабря регулятор провел аукцион по продаже ОБР. Центробанк предложил рынку бумаг на сумму более 422 млрд рублей.

«Также вчера состоялся очередной депозитный аукцион, на котором регулятор собрал 1535,7 млрд рублей по средневзвешенной ставке 8,22%. При этом максимальная сумма, которую мог взять ЦБ составляла 1570 млрд рублей. То есть банки в значительной мере воспользовались предложением», — отметил эксперт.

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