Вильнюс, 6 декабря, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Жить с постоянным страхом необходимости срочной эвакуации в любую минуту — такая перспектива появилась у жителей столицы Литвы, которую населяют по разным данным 700—800 тыс человек, а всего в восточной части Литвы — порядка 1,2—1,5 млн. Литовская деловая газета Verslo žinios сегодня, 6 декабря, публикует материал, согласно которому власти готовят план массовой эвакуации «на случай аварии на Белорусской АЭС».

(сс)Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч БелАЭС

«Наиболее актуальные вопросы — подготовка к защитным действиям, установленным специалистами по радиационной безопасности и здравоохранению, чтобы защитить население и свести к минимуму возможное воздействие случайных и обусловленных проявлений, вызванных ионизирующим излучением», — цитирует издание позицию министра энергетики Литвы Эймутиса Мисюнаса.

В плане действий, который должен быть разработан и утверждён до пуска БелАЭС, участвуют министерства энергетики, финансов, внутренних дел, обороны и иностранных дел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве по умолчанию называют БелАЭС «опасной» и «экспериментальной», а компанию «Росатом», которая её и строит, «ненадёжной». Такая реакция у Литвы возникла после того, как под давлением ЕС была закрыта Игналинская АЭС, а власти не смогли обеспечить строительство собственной новой АЭС. В результате Литва из регионального донора превратилась в энергодефицитный регион.