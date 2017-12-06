Нефть подкосили статданные
Москва, 6 декабря, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Рынок сырья пересматривает свою точку зрения, получив накануне смешанные данные по запасам от API, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.
Баррель североморской нефти Brent стоит $62,26 (-1,0%). За «бочку» легкой нефти WTI дают $56,91 (-1,3%).
«Статистика, согласно наблюдениям Американского института нефти, показала, что, несмотря на продолжение сокращения запасов нефти, запасы бензина подошли к максимальной за год отметке», — сказала эксперт.
По ее словам, пики обновляют и запасы дистиллятов. Это заставило «быков» задуматься о перспективах приобретений.
«Сегодня, 6 декабря, много внимания будет уделяться статданным по запасам от минэнерго США. Если отчет подтвердит наметившиеся тенденции, то продажи в нефти могут углубиться», — считает Бодрова.
Как уже говорилось, среднее ожидание инвесторов и трейдеров, основанное на результатах опроса Bloomberg, предполагает сокращение запасов примерно на 2,5 млн баррелей.
«Однако в данном случае куда важнее будут компоненты релиза в части запасов бензина и дистиллятов», — полагает эксперт.
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