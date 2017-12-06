Москва, 6 декабря, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Рынок сырья пересматривает свою точку зрения, получив накануне смешанные данные по запасам от API, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефтяная вышка

Баррель североморской нефти Brent стоит $62,26 (-1,0%). За «бочку» легкой нефти WTI дают $56,91 (-1,3%).

«Статистика, согласно наблюдениям Американского института нефти, показала, что, несмотря на продолжение сокращения запасов нефти, запасы бензина подошли к максимальной за год отметке», — сказала эксперт.

По ее словам, пики обновляют и запасы дистиллятов. Это заставило «быков» задуматься о перспективах приобретений.

«Сегодня, 6 декабря, много внимания будет уделяться статданным по запасам от минэнерго США. Если отчет подтвердит наметившиеся тенденции, то продажи в нефти могут углубиться», — считает Бодрова.

Как уже говорилось, среднее ожидание инвесторов и трейдеров, основанное на результатах опроса Bloomberg, предполагает сокращение запасов примерно на 2,5 млн баррелей.

«Однако в данном случае куда важнее будут компоненты релиза в части запасов бензина и дистиллятов», — полагает эксперт.

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