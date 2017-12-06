Москва, 6 декабря, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Российский рубль 6 декабря днем капитулирует в парах с иностранными валютами. Американский доллар вернулся выше 59 рублей, и теперь важно не потерять импульс и закрепиться над отметкой 59,16 рубля — максимумом от 1 декабря, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

Сегодняшние колебания рублевых пар очень интересны. Против рубля сегодня играет «олимпийская тема» и сдержанные движения на рынке российского долга.

«Тема геополитических отношений снова встает в полный рост, на этот раз — в необычном формате, через спорт и международную репутацию.

Но, как видно, в глобальных играх мировых политиков запретных тем по-прежнему нет», — пояснила Бодрова.

По ее мнению, эта история может получить продолжение в ближайшее время, поэтому драйвер пока остается в силе.

«Некоторое ухудшение конъюнктуры на сырьевой площадке тоже слегка давит на «россиянина», — отметила эксперт.

Добавим, 6 декабря за доллар дают 59,05 руб. (+0,5%). Евро торгуется по 69,82 руб. (+0,5%). Официальные курсы ЦБ РФ на четверг, 7 декабря, составляют 58,92 руб. за американскую валюту и 69,70 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 23 и 7 копеек соответственно.

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