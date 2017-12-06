Киев, 6 декабря, 2017, 15:41 — ИА Регнум. «Национальную угольную компанию» создадут на Украине, сообщает 6 декабря УНН.

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Согласно сообщению, соответствующее распоряжение было принято украинским правительством 6 декабря без обсуждения. Государственное предприятие (ГП) «Национальная угольная компания» будет создана в рамках концепции реформирования и развития угольной промышленности Украины до 2020 года.

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Новое предприятие объединит 33 государственные шахты, также в рамках предприятия будут созданы проектно-научный центр и сервисно-технический центр по обслуживанию и ремонту оборудования и ликвидированы непрофильные активы госпредприятий, связанных с угольной промышленностью.

Напомним, ранее пице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что создание «Национальной угольной компании» позволит сэкономить правительству до 1,5 млрд гривен ($55 млн) в год.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Украине с начала 2017 года начался острый энергетический кризис из-за объявленной Киевом блокады Донбасса, которая привела к дефициту антрацитового угля на Украине. В результате украинские власти вынуждены закупать антрацит по завышенной цене в США и ЮАР.