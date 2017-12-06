Москва, 6 декабря, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Замглавы Минфина Алексей Моисеев рассказал о готовящемся законопроекте, регулирующем использование криптовалюты. Вводится ответственность за покупки за биткоины.

Huffingtonpost.de Биткоин

Купили и купили

Предполагается, что гражданам будет разрешено покупать криптовалюты, при этом их права окажутся не защищены.

«В случае, если люди их (криптовалюты) где-то купили — ну, купили и купили. Мы их не наказываем, но и не защищаем. Это не разрешено, но и не запрещено», — озвучил позицию Минфина Моисеев.

Он напомнил, что согласно конституции, средством расчета на территории РФ является рубль, из этого следует, что нельзя рассчитываться ни в чём другом.

«Если у вас мало рублей, вы можете продать ваш биткоин за рубли и за рубли купить в LavkaLavka пирожок. Но прийти и оплатить биткоинами вы не можете, это конституционный принцип», — пояснил он.

Наказание

Наказание за неправомерное использование криптовалют будет в основном административное, сообщил Моисеев.

«Наказания будут разные, в основном административные. Но в случае, если кто-то специально организовал какие-то криптовалюты с целью каких-то расчетов, то за это будет вплоть до уголовного. Уголовное наказание будет за организацию в особо крупном размере», — пояснил он.

Сроки

Правительство вместе с экспертным сообществом активно работают над регулированием биткоина и криптовалют в целом в РФ — инициатива вскоре будет внесена в Госдуму. По мнению главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова («Справедливая Россия»), законопроект может появиться уже к 20-м числам декабря.

В октябре о необходимости законодательно урегулировать понятия криптовалют, биткоина, технологии блокчейн и операций майнинга заявил президент РФ Владимир Путин. Тогда же глава государства поручил правительству разработать соответствующие инициативы.