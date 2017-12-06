Берлин, 6 декабря, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Условия, похожие на земные, могут существовать на одной из планет, вращающихся вокруг звезды K2−18 в созвездии Льва. К такому выводу пришел международный коллектив астрономов, кратко о научной работе сообщает Phys.org.

Alex Boersma Система красного карлика K2-18 в представлении художника.

В 2015 году в 111 световых годах от Земли была обнаружена планета K2−18b. Изучить ее подробнее на основе данных, полученных Европейской южной обсерваторией, удалось только сейчас.

Астрономы считают, что K2−18b может являться более крупной «копией» Земли. Экзопланета находится в обитаемой зоне своего светила, следовательно, на ее поверхности может присутствовать жидкая вода.

Ее размеры превышают земные в 2,5 раза, а масса больше в восемь раз — установить это позволил инструмент HARPS чилийской обсерватории Ла Силья. Поверхность планеты может быть каменистой или полностью покрытой водой и льдом.

Вместе с K2−18b вокруг звезд вращается еще одна планета, K2−18c. Она находится ближе к светилу, за пределами обитаемой зоны, потому в качестве потенциально обитаемой не рассматривается.

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