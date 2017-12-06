Ярославль, 6 декабря, 2017, 15:21 — ИА Регнум. В Ярославском государственном университете пройдут предновогодние соревнования по гонкам на роботах-оленях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

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Около 50 детей Ярославской области проведут в ЯрГУ им. Демидова новогоднее IT-состязание. Они должны будут собрать из конструктора роботов-оленей.

«Юные робототехники будут поделены на 4 возрастные группы, от дошколят до выпускников. Самые младшие будут просто собирать неподвижные модели роботов, а старшеклассники должны создать «оленей», которые будут двигать груз — сани Деда Мороза — на два метра», — сказала корреспонденту ИА REGNUM куратор проекта «ИТ-кластер Ярославской области» Елена Мильто.

Роботы-олени будут скакать на скорость. Соревнование проходят в рамках рототехнического сезона и гонки на роботах-оленях пройдут в Ярославской области впервые.