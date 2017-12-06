Москва, 6 декабря, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Власти Афганистана неэффективно борются с производством опийного мака. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Крайне тревожной является ситуация с наркотиками. Мы уже говорили о рекордных показателях посевов и производства опийного мака в Афганистане. На этом фоне довольно скромными выглядят сообщения о спецоперации по ликвидации нарколаборатории в южной провинции Гильменд, которую афганские национальные силы безопасности осуществили при поддержке американской авиации», — заявила Захарова.

«По мнению экспертов, эта операция не приведёт к существенному уменьшению наркопроизводства, поскольку уничтоженные фабрики могут быть восстановлены в очень короткие сроки», — пояснила она.

С учётом числа наркопроизводящих провинций — согласно докладу ООН, 24 из 34 провинций могут быть отнесены в эту категорию, — в МИД РФ ожидают более активных и масштабных действий в сфере борьбы с наркотиками не в отдельно взятой провинции, а во всех поражённых районах, указала дипломат.

Она также отметила, что в Афганистане происходит расширение присутствия афганского филиала ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который укрепляет свои позиции в северных провинциях республики, граничащих со странами Центральной Азии.