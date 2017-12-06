Ярославль, 6 декабря, 2017, 15:18 — ИА Регнум. В самом центре города Ярославля объект культурного наследия регионального значения превратился в пристанище бомжей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Жители обеспокоены судьбой мемориальной доски Герою Советского Союза, которая пока еще висит на этом доме.

Ярославский ОНФ Ярославцы опасаются за судьбу здания

В исполком регионального отделения ОНФ обратились ярославцы. Они сообщают, что дом № 13 по ул. Трефолева, в котором жил Герой Советского Союза Алексей Дмитриевич Андреев, находится в аварийном состоянии, мемориальная доска может быть утрачена.

Ярославский ОНФ Памятник регионального значения

Представители ОНФ вышли на место с инспекцией и выяснили, что здание, о котором идет речь, является объектом культурного наследия регионального значения «Дом Гнуздева, конец XVIII в.».

Ярославский ОНФ Мемориальная доска

«Дом, расположенный в самом центре зоны ЮНЕСКО, действительно представляет грустную картину: окна разбиты, доступ внутрь свободный, повсюду следы жизнедеятельности лиц без определённого места жительства, которые в момент нашего визуального осмотра мирно спали среди бутылок и склянок из-под боярышника и окурков», — сообщают в региональном отделении ОНФ.

Ярославский ОНФ Дом облюбовали бомжи

Ярославский ОНФ Ярославцы опасаются за судьбу здания

Общественники намерены направить обращение в региональный департамент охраны объектов культурного наследия и в администрацию Кировского и Ленинского районов Ярославля с тем, чтобы чиновники привели памятник культуры в должный вид и как минимум обеспечили его консервацию, ограничили свободный доступ, чреватый возгораниями и прочими бытовыми катаклизмами. Безусловно, должны быть приняты меры для того, чтобы сохранить мемориальную доску.