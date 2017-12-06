Калуга, 6 декабря, 2017, 15:07 — ИА Регнум. В Калужской области итоговое сочинение написали 4,5 тыс. одиннадцатиклассников. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья также могли выбрать изложение. Об этом 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве образования и науки региона.

2018god.net Сочинение

В 2017 году для итоговой работы предлагались следующие темы: «Когда измену можно простить?», «Какие поступки человека говорят о его отзывчивости?», «Возможно ли счастье, построенное на несчастье других?», «Чем смелость отличается от безрассудства?», «Бывает ли общественное мнение ошибочным?».

На сочинение отводилось 3 часа 55 минут, учащимся с ограниченными возможностями здоровья — на полтора часа больше. Минимальный объём работы составил 250 слов, изложения — 150 слов.

Работа будут оценивать по пяти критериям: соответствие теме, аргументация и привлечение литературного материала, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи и грамотность. Результатом станет «зачёт» или «незачёт». В случае неудовлетворительной оценки или неявки по уважительной причине можно будет переписать работу в дополнительные сроки — в феврале и в апреле-мае 2018 года.

Напомним, написание сочинения (изложения) — одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации.