Ярославль, 6 декабря, 2017, 14:58 — ИА Регнум. В ярославском аэропорту Туношна построят временный терминал для обслуживания внутренних и международных рейсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аэропорту.

Аэропорт Туношна

Начать строительство терминала площадью 780 кв.м. планируется в январе 2018 года. Это своего рода подготовка к более масштабным строительным работам — в Туношне должен появиться современный аэровокзальный комплекс.

«Терминал называется временным до ввода нового аэровокзального комплекса. Впоследствии существующий и строящийся аэровокзал будет использоваться как бизнес-терминал», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор аэропорта «Туношна» Анатолий Козлов.

Сроки и стоимость строительства нового аэровокзального комплекса пока не называются. О планах грядущей реконструкции летом заявлял губернатор Дмитрий Миронов. Строительство временного терминала ориентировочно составит 22,2 млн рублей — такова начальная цена аукциона на право выполнения работ. Здание предназначено для увеличения пропускной способности пассажирского терминала и обслуживания прилетающих пассажиров на внутренних и международных авиалиниях в аэропорту Туношна, а также для размещения служебных помещений, необходимых для работы международного пункта пропуска.