Калуга, 6 декабря, 2017, 14:53 — ИА Регнум. Сегодня, 6 декабря, на совместном заседании комитетов Городской думы Калуги депутаты заслушали отчёты о реализации муниципальных программ «Экономическое развитие», «Развитие туризма», «Развитие сельского хозяйства» и «Управлением имущественным комплексом». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на программу «Экономическое развитие» в 2017 году было выделено 184,5 млн. рублей.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Совместное заседание комитетов Городской думы Калуги 06.12.2017

В основном средства были направлены на выполнение функций органа местного самоуправления — 61,2 млн. рублей и предоставление субсидий для оказания финансовой помощи и предупреждения банкротства — 117,3 млн. рублей. Субсидии были предоставлены муниципальным предприятиям «Управление калужского троллейбуса» и «Полигон ТКО».

Бизнес-инкубаторам были предоставлены субсидии в сумме 2,7 миллиона рублей. Субъектам малого предпринимательства предоставлены субсидии в сумме 1,5 млн. рублей. На реализацию программы «Развитие сельского хозяйства» из городского бюджета было выделено 5,9 млн. рублей.

Сельхозпредприятиям было выделено в виде субсидий 500 тысяч рублей на развитие молочного скотоводства, 4 миллиона 75 тысяч рублей на внедрение прогрессивных технологий и приобретение элитных семян.

Председатель бюджетного комитета Константин Сотсков выступил с предложением усилить поддержку крестьянских фермерских хозяйств и упростить процедуру получения субсидий.

«Многие из начинающих фермеров, увидев тот пакет документов, который им нужно предоставить, просто отказываются от получения субсидий, — отметил Константин Сотсков. — Управлению экономики нужно активизировать работу по поддержке малых и средних фермерских хозяйств и сделать более доступной процедуру субсидирования».

Информация была принята к сведению.