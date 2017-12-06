Ярославль, 6 декабря, 2017, 14:39 — ИА Регнум. В Ярославле клиенты ПАО «ВВБ» (правопреемник банка «Верхневолжский») не могут снять свои средства. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в самом финансовом учреждении, там возникли серьезные проблемы с ликвидностью.

Отделение банка ВВБ

В настоящее время юридические лица пытаются спасти свои средства, однако деньги выдаются в ограниченном количестве. У многих они просто «зависли» на счетах — платежи проходят со значительной задержкой, либо же не проходят вообще. Новые счета в банке не открывают.

В офисе на ул. Первомайской особого ажиотажа не наблюдается, но люди идут постоянно, все они пытаются снять средства.

Как поясняют в банке, в настоящее время ситуация в «ВВБ» контролируется ЦБ РФ. Будет ли восстановлена ликвидность — сейчас сказать не может никто, но есть серьезные опасения, что это вряд ли произойдет: клиенты стараются снять любые доступные суммы. Есть сведения, что завтра выплаты могут прекратиться совсем, так как в кассе банка наличность заканчивается.

Первоначально банк был учрежден в декабре 1990 года как паевой коммерческий банк под названием «Ярославич». В 1997 году был преобразован в акционерное общество открытого типа, в 2002 году — в открытое акционерное общество, а в 2015 году — в публичное акционерное общество (ПАО «Коммерческий банк «Ярославич»).

В октябре 2015 года банк из Ярославля «переехал» в город федерального значения Севастополь, изменив наименование на ПАО Банк «ВВБ».

В мае 2016 года ПАО банк «ВВБ» произвел реорганизацию в форме присоединения к нему публичного акционерного общества коммерческого банка «Верхневолжский» (ПАО КБ «Верхневолжский») и продолжил обслуживать своих клиентов под общим названием банк «ВВБ».

На сегодняшний день ПАО «ВВБ» является одним из немногих финансовых учреждений РФ с головным офисом в Севастополе, которое представлено развитой сетью в Республике Крым и других регионах РФ.