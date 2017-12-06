Ереван, 6 декабря, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Армянский танец «Кочари» внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба организации.

4dancing.ru «Кочари»

Заявка на регистрацию была представлена в текущем году. Армянская сторона представила доказательства того, что «Кочари» является неотъемлемой частью армянской культуры. Кроме того, танец является неотъемлемой частью культурных программ в армянских диаспорах по всему миру и способствует сохранению национального самосознания.

Любопытно. Одна из редких кинохроник празднования взятия Рейхстага запечатлела танец «Кочари» бойцов армянкой национальной Таманской дивизии дивизий у стены здания германского парламента.

На сайте ЮНЕСКО приводится информация о танце: «Кочари» — традиционный танец, исполняемый по всей Армении во время праздников, семейных церемоний и других общественных мероприятий. «Кочари» формирует чувство общей идентичности и солидарности, способствует непрерывности исторической, культурной и этнической памяти и способствует взаимному уважению членов общины всех возрастов. Он передается как неформальными, так и формальными средствами и является одним из редких традиционных танцев, цепочка передачи которых никогда не прерывалась».

Аналогичную заявку на танец «Кочари» в ЮНЕСКО представил и Азербайджан, хотя сама организация не смогла предотвратить уничтожение на территории Азербайджана армянского средневекового кладбища в Старой Джуге из почти 5 тысяч крест-камней.

Уничтоженные ныне крест-камни Старой Джуги

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Другим решением в Представительский список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включен рецепт долмы, представленный Азербайджаном. «Традиция по приготовлению долмы включена в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО», — говорится на официальной странице организации в Twitter.