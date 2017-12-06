Москва, 6 декабря, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Госдепартамент США не смог корректно оценить последствия регистрации RT в качестве иноагента. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы призываем точнее обращаться с фактурой, в том числе с американским законодательством, и проявлять какую-то компетентность, когда комментируются зеркальные ответные меры в России в отношении тех действий, которые совершаются Соединёнными Штатами Америки в отношении российских СМИ», — заявила Захарова.

Представители Госдепартамента ранее заявили, что регистрация в качестве иноагента никак не влияет на возможность собирать новости и заниматься репортёрской деятельностью. Несмотря на это, 29 ноября в редакцию Russia Today поступило письмо о том, что канал лишается аккредитации в Конгрессе именно по причине того, что он зарегистрирован как иностранный агент.

«Либо не знают собственного законодательства, либо знают, но почему-то вводят всех в заблуждение», — отметила дипломат.

Не соответствует действительности и утверждение американской стороны о том, что все аналогичные СМИ подпадают под действие этого закона, продолжила она.

«Мы хотели бы обратить внимание на то, что на территории США действуют СМИ, которые финансируются из-за рубежа: Al-Jazeera, France 24. И они не являются иностранными агентами», — констатировала Захарова.

Наконец, многие представители американских властей говорят, что российский закон о СМИ якобы более жесток, чем американский, несмотря на то, что российский закон предполагает административную ответственность за его неисполнение, в то время как американский — уголовную.

«Собственно говоря, это вызывает вопросы опять же о компетенции тех людей, которые дают соответствующие оценки на международном уровне с американской стороны, и о преференциальном отношении к использованию своего же закона по отношению к средствам массовой информации», — подчеркнула Захарова.

«Американская сторона постоянно говорит о том, что их закон — это простая формальность, которая не несёт никаких последствий. Это тоже не так. В частности, телеканал RT сообщил, что регистрация в качестве иноагента повлекла к практическим препятствиям его деятельности. Например, многие давние партнёры канала начали выносить в договоры неприемлемые условия, так как эти партнёры боятся последствий для себя — их могут просто зарегистрировать в качестве иноагента за сотрудничества с RT, которая признана иноагентом», — заявила она.

Дипломат подчеркнула, что из внимания госдепартамента постоянно ускользает то, что закон о СМИ в России носит зеркальный характер, и все предпринятые меры в отношении американских СМИ будут аннулированы и отменены, когда отменят соответствующие меры и в США.

«Эта наша постоянная оговорка вообще не попадает в поле зрения ни американских СМИ, ни официальных чиновников в Вашингтоне», — добавила она.

Отметим, что ранее представитель госдепартамента США Хизер Нойберт заявила о том, что суть закона FARA и российского закона об иноагентах принципиально различается.

«В Соединенных Штатах регистрация в качестве иностранного агента нисколько не влияет на возможность сообщать людям новости и информацию. Мы просто регистрируем организации или частных лиц, занимающихся политической деятельностью. Всё, что им нужно сделать, — это зарегистрироваться, и это довольно простой процесс», — отметила Нойберт.