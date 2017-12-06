Киев, 6 декабря, 2017, 14:15 — ИА Регнум. На Украине правоохранительные органы продолжают попытки задержать бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которого в соцсетях уже прозвали «неуловимый Михо».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Подозрение Михаилу Саакашвили отправили на его адрес. Также объявлен в розыск Саакашвили, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.15, ч.2 ст.28 и ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины», — заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

По его словам, проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Инцидент с Саакашвили по-прежнему активно комментируют украинские политологи и эксперты на своих страницах в Фейсбуке.

Так, директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что главная задача проекта «Саакашвили-Карлсон» — втянуть лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко в «фейковый Майдан».

«У сценаристов проекта «Саакашвили-Карлсон», сидящих на Банковой, есть и еще одна важная задача — втянуть в защиту Саакашвили от фейковых гонений Тимошенко. Втянуть ее в фейковый Майдан. Тем самым дискредитировав Тимошенко, как неадекватного радикала. Плюс — связями с русскими деньгами. У Тимошенко же есть только один шанс запустить реальные протесты — под выборы президента. Сделать это раньше — спустить протестную волну в «канализацию», — написал Корнейчук.

Он также усомнился в том, что митинги Саакашвили финансирует бежавший в Москву украинский олигарх Сергей Курченко.

«Кстати, а знаете, почему на Банковой придумали, что их «проект Саакашвили» финансирует якобы Курченко, а не Коломойский, как ранее постоянно утверждали? Просто между Порошенко и Коломойским сейчас очередное перемирие. Пришлось срочно вранье корректировать. Но для нашего народа с памятью амебы — прокатит», — добавил Корнейчук.

В свою очередь, украинский политолог Дмитрий Джангиров отметил «символизм» происходящего на Украине и годовщины «принятия сталинской конституции СССР».

«Символично, что именно в день «сталинской конституции» в государстве Украина: 1) Толпа отбила у СБУ подозреваемого в государственном преступлении; 2) Глава МВД по интернету грозно потребовал от подозреваемого явиться в суд; 3) Президент предметно обсудил ситуацию с пранкерами Лексусом и Вованом. Это значит, что мы окончательно порвали с мрачным сталинским наследием… Украина уже никогда не будет прежней!» — иронизирует Джангиров.

При этом политолог Константин Бондаренко посоветовал Саакашвили делать правильные призывы с крыши, поскольку в 10.00 «украинские революционеры» еще спят.

«Саакашвили стоял на крыше и кричал «Киев, вставай!» Наивный! Он на часы смотрел? Какое «вставай» в 10 утра? Золотое правило революционера: киевлян ранее 14.00 не будить! Им после баррикад еще в ночные клубы и на пати идти», — написал Бондаренко.

«Определение текущей политической ситуации в Украине: ни революции, ни контрреволюции; низы не хотят, а власть и оппозиция не могут», — заметил политолог Владимир Фесенко.

В свою очередь, экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко призвал силовиков действовать более уверенно.

«Статья 256. Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности. Власти обвинили по статье 256 Саакашвили за его контакты с Курченко. Какие-то объяснения от Михаила мы наверняка услышим. А рядом другая, очевидная без объяснений, история. 26 ноября Национальная полиция задержала, а на следующий день отпустила 65 (шестьдесят пять) «криминальных авторитетов» — здесь признаки статьи 256 (и нескольких других) и сама власть не заметила? Ясно одно: ни чувства справедливости в Украине, ни подъема имиджа Украины в мире — сегодняшний день не добавит», — написал Гриценко.

Как сообщалось, с 5 декабря на Украине Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям Уголовного кодекса.

«Объявлен розыск Саакашвили, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15 («Покушение на преступление»), ч.2 ст.28 («Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией»), ч.2 ст.256 («Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности») УК Украины», — сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.