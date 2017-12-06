Москва, 6 декабря, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил Белоруссии, а также Казахстану, Киргизии и руководству национальных олимпийских комитетов стран БРИКС продемонстрировать солидарность с Россией и не принимать участие в Олимпиаде 2018 года, если выступление российской сборной будет невозможно. Об этом 6 декабря сообщает «Р-Спорт».

Sm alien Депутат В.В. Милонов

По словам Милонова, происходящее с российскими спортсменами является не чем иным, как организованной против России травлей в МОК, а причины этого носят политический характер. На РФ оказывается широкомасштабное давление во многих сферах международного сотрудничества, и частью этой кампании явяются также экномические санкции США и ЕС, отметил депутат. Он подчеркнул, что Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Бразилия, Китай, ЮАР и Индия так или иначе сталкиваются «с проявлением североатлантического империализма».

«Сегодня под прицелом Дяди Сэма оказалась Россия. Но кто даст гарантию, что, например, завтра под молот экономических аппетитов Запада не попадет ваша Родина и ваша национальная гордость?», — задался вопросом Милонов.

Он также подчеркнул, что запретив российским спортсменам выступать под флагом своей страны, МОК изменил главному олимпийскому принципу и превратил Игры в инструмент давления.

Мнения граждан России о том, должны ли российские спортсмены выступать под нейтральным флагом или нет, разделились. В то же время широкое распространение получила позиция, что российским атлетам следует отказаться от участия в состязаниях. Прозвучали и иные предложения. В частности, как передавало ИА REGNUM, депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров(«Справедливая Россия») отметил, что спортсмены из РФ могут выступить под флагом Белоруссии, так как две страны находятся в Союзном государстве, и технически это сделать будет несложно, а в Пхёнчхане можно будет представить флаг Белоруссии как Союзного государства.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК принял решение об отстранении России от Олимпийских игр-2018. Допускает на Олимпиаду МОК только «чистых» спортсменов, список которых будет определен позднее, но под нейтральным флагом. Главу Олимпийского комитета РФ Александра Жукова временно исключили из членов МОК, а вице-премьера Виталия Мутко пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение МОК о допуске российских атлетов на Олимпиаду под нейтральным флагом надо проанализировать, и поэтому не стоит поддаваться эмоциям. Песков также отметил, что России еще нужно прояснить несколько вопросов, для чего необходимы контакты с МОК. Решение об участии в предстоящей Олимпиаде должно быть принято на собрании олимпийцев 12 декабря.