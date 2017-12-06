Москва, 6 декабря, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Только 12 дней в году в Москве проходит грандиозный праздник, который позволяет всецело погрузиться в захватывающую атмосферу Нового года. Вот уже 20 лет продюсерский центр «Седьмая Радуга» устраивает зрелищные шоу, которым нет равных по масштабу, оригинальности и числу участников.

Фото продюсерского центра «Седьмая Радуга» Самая звёздная ёлка России пройдет в «Крокус Сити Холле»

Как сообщают организаторы, главными действующими лицами новогоднего квест-мегашоу «Ну, погоди! Поймай звезду» в «Крокус Сити Холле» станут персонажи популярного мультфильма и гости мероприятия. Зрителей ждет увлекательное шоу с загадками и головоломками, а также масштабное театрализованное представление с участием 300 артистов. Все гости будут активно вовлечены в происходящее: в зале со зрителями будут взаимодействовать 85 персонажей в оригинальных красочных костюмах. Впервые каждый сможет почувствовать себя героем любимого мультсериала и повлиять на развитие сюжета.

Подарком для всех гостей станет премьера серии мультфильма «Ну, погоди!», созданной специально для шоу, а также новая интерпретация суперхита «Расскажи, Снегурочка, где была» в исполнении звезды шоу-бизнеса. Впервые в истории новогодних мероприятий в шоу «Ну, погоди!» примут участие Николай Басков, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Олег Газманов, МакSим, Слава, Родион Газманов, Жасмин, Сосо Павлиашвили, Анастасия Стоцкая и другие. В завершение шоу артисты вместе с залом споют один из любимых всеми зимних хитов.

Еще одно уникальное предложение от организаторов — самый большой в Европе крытый парк аттракционов и развлечений, который станет частью единой новогодней страны в «Крокусе». Отличительная особенность парка — 65 аттракционов на любой возраст и вкус. Вход в парк свободный. На развлечения будет действовать «Детский безлимит» — посещение разнообразных аттракционов по фиксированной цене.

Для всех желающих в парке пройдет бесплатное полноценное игровое шоу «Новый год кота Леопольда» со своим оригинальным сюжетом, интерактивной программой и тематическими костюмами.

Также на территории парка будет работать планета роборазвлечений «Мир будущего», не имеющая аналогов в России. Выставка представит 50 разнообразных роботов и огромную интерактивную зону, включающую контактный робозоопарк.