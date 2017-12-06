Калуга, 6 декабря, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Сегодня, 6 декабря, состоялось совместное заседание комитетов Городской думы Калуги под председательством руководителя бюджетного комитета Константина Сотскова. Как сообщает пресс-служба Городской думы, депутаты рассмотрели проект бюджета Калуги на 2018 год во втором чтении. Общий объем расходов бюджета на 2018 год запланирован в сумме 9 млрд. 100 млн. рублей.

Пресс-служба Городской думы Калуги Совместное заседание комитетов Городской думы Калуги 06.12.17

На финансирование социально-культурной сферы будет направлено 72,6% бюджетных средств — 6 миллиардов 606 миллионов рублей. 309 миллионов рублей выделяется на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга» 162,6 млн. рублей пойдёт на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

На переселение граждан из аварийного жилья выделяется 142 миллиона рублей. На реализацию программы «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения» в 2018 году выделяется порядка 650 миллионов рублей. На реализацию мероприятий по благоустройству в 2018 году запланировано 306,5 млн. рублей. Также в 2018 году планируется продолжить реализацию программы «Городская среда», финансирование программы запланировано в размере 56 миллионов рублей.

Депутат Фёдор Боринских предложил дополнительные доходы бюджета направить на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Первый заместитель городского головы Алексей Дмитриев сообщил депутатам, что работа по корректировке бюджета начнётся уже в начале 2018 года, в результате проведения торгов будут сэкономлены средства, которые можно будет направить на дополнительное финансирование статей бюджета.

Проект бюджета был одобрен и рекомендован к утверждению Городской думой.

«Бюджет Калуги в 2018 году сохранил свою социальную направленность, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов. — Уровень финансирования социокультурной сферы даже увеличился по сравнению с прошедшими годами, когда на соцблок выделялось 60 — 65% расходов бюджета, не в последнюю очередь это связано с выполнением майских указов президента. Также в бюджете города предусмотрены значительные средства на капитальный ремонт жилого фонда, расселение аварийного жилья, содержание объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры. Значительные средства будут выделены на благоустройство, в 2017 году в Калуге была успешно реализована программа «Формирование комфортной городской среды», были выполнены работы как по благоустройству дворовых территорий, так по созданию общественных рекреационных зон. В 2018 году реализация программы будет продолжена, уверен, что в следующем году нам также удастся выполнить все целевые показатели, заложенные в программу «Городская среда».