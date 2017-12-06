Москва, 6 декабря, 2017, 13:37 — ИА Регнум. В России по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта лидирует Центральный федеральный округ. На его долю в 2016 году приходилось 26% от общего объема. Об этом сегодня, 6 декабря, глава Минприроды РФ Сергей Донской на открытии «Транспортной недели» в Москве, сообщили в Минприроды.

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«Второе место по количеству выбросов загрязняющих веществ в атмосферу — Приволжский федеральный округ, его доля в 2016 году была на уровне 21%», — отметил Донской.

Кроме того, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу вторым важнейшим фактором, определяющим уровень загрязнения воздуха, являются условия дорожного движения. За 15 лет автодорожная сеть России увеличилась почти в два раза.

При этом, по его словам, во многих мегаполисах наблюдается острый дефицит улично-дорожной сети при одновременной перегруженности общественного транспорта.

В последние два десятилетия происходит существенный рост парка автомобилей (ежегодно в среднем 5%) — преимущественно за счет новых автотранспортных средств. По прогнозам экспертов, уровень автомобилизации достигнет в 2025 году 450 автотранспортных средств на 1 тыс. человек.

Как сказал Донской, развитие сферы общественного электротранспорта в большинстве городов России идет не лучшим образом.

Объем перевозки пассажиров трамваями в городах России в 2016 г. снизился на 6,5% относительно 2015 г., на 33% — относительно 2010 г., почти в три раза от уровня 2005 г. и в пять раз — от уровня 2000 г.

Аналогичная ситуация складывается и с троллейбусами. Отмечено уменьшение на 7,2%; 32,8%; в три раза и в пять раз соответственно.

«Меры правительства РФ, несмотря на рост автопарка, позволили в последнее десятилетие удержать объем выбросов от автотранспорта на уровне 13−14 млн тонн. Это произошло за счет введения требования к качеству автомобильного топлива», — подчеркнул министр.

Между тем, требования к экологическому качеству топлива не приводят к существенным изменениям ситуации. «Одной из дополнительных мер может стать перевод автотранспорта на газомоторное топливо или электромобили», — считает глава Минприроды.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня глава Минприроды РФ Сергей Донской на открытии «Транспортной недели» в Москве заявил, что в России автомобилисты на гибридных и электрокарах должны получать существенные преференции.

Главными преференциями для общественного и личного транспорта на электричестве и гибридных автомобилей станут бесплатные парковки и сниженные налоги на транспорт.

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