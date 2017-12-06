Санкт-Петербург, 6 декабря, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Российским спортсменам следует поехать в Южную Корею и выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом, поскольку для российских болельщиков эти спортсмены в любом случае будут своими, и за них будут болеть так же, как если бы они выступали под флагом России. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 6 декабря высказал олимпийский чемпион по фигурному катанию 1994 года, заслуженный мастер спорта России, тренер Алексей Урманов.

Юлия Комарова, fsrussia.ru Алексей Урманов (фото сайта Федерации фигурного катания России)

Он напомнил, что за подготовкой к выступлению на олимпиадах у спортсменов стоят годы тренировок и тяжелой работы, которую было бы неправильно перечеркивать отказом от выступления на соревнованиях, к которым они готовились всю свою сознательную жизнь.

Алексей Урманов отметил, что для каждого российского спортсмена, в том числе тех, кого он тренирует, очень важны российских флаг, гимн и чувство патриотизма, также важна поддержка болельщиков.

«У некоторых спортсменов, которые сейчас в сборной команде, уже есть свои поклонники, и все эти поклонники, поверьте, будут за них сопереживать, будут за них болеть, независимо от того, будет над их головой возвышаться наш флаг или флаг Международного олимпийского комитета. Как говорится, читаем между строк. Так вот, «между строк» наш флаг всё равно будет развеваться, и мы все будем понимать, что это спортсмены России, что это наши спортсмены, что мы болеем за россиян, за Россию, за нашу страну», — сказал Алексей Урманов.

Отвечая на вопрос о том, не потеряют ли российские спортсмены на Олимпиаде мотивацию к борьбе за победу, выступая под нейтральным флагом, Урманов напомнил, что речь идет о профессиональных спортсменах.

«Убежден, что они будут выполнять свою работу на высоком профессиональном уровне, будут стараться, как всегда, а может даже и больше», — сказал тренер.

Если же эти спортсмены не поедут на Олимпиаду, к которой они напряженно готовились, «большой вопрос — будет ли у них вообще мотивация двигаться дальше» в своей профессиональной карьере, отмечает Алексей Урманов.

«Какой же рядовой не мечтает стать генералом? Какой же спортсмен не мечтает выступить на Олимпиаде?», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Говоря конкретно о фигурном катании, Алексей Урманов отметил, что этот вид спорта, как и многие другие, в последние годы молодеет, и для некоторых спортсменов предстоящие Игры в Пхёнчхане могут стать единственным шансом в их карьере, потому что за предстоящее четырехлетие могут прийти уже другие люди, которые будут сильнее тех, кто есть сегодня.

«Мотивация спортсменов, не поехавших сегодня на Олимпиаду, может очень сильно пойти вниз»,— подчеркнул чемпион зимних Олимпийских игр в Лиллехаммере в мужском одиночном катании.

Кроме того, Алексей Урманов высказал опасение, что запрет на поездку на Олимпиаду-2018 может спровоцировать молодых российских спортсменов к тому, чтобы выступить на следующих Играх 2022 года уже от какой-то другой страны, менее конкурентоспособной в спортивном смысле. Ведь отобраться от такой страны на следующие Игры будет проще, чем от России, где конкуренция за попадание в олимпийскую сборную очень высока.

«Моё мнение — нужно выступать», — резюмировал Алексей Урманов, имея в виду участие российских атлетов в Олимпиаде-2018.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря исполком МОК принял решение отстранить сборную России от зимней Олимпиады 2018 и дисквалифицировать Олимпийский комитет России. До соревнований могут быть допущены спортсмены только под нейтральным флагом.