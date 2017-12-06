Москва, 6 декабря, 2017, 15:50 — ИА Регнум. В преддверии новогодних праздников Музей русского импрессионизма запустил программу лояльности, позволяющую её участникам бесплатно посещать пространство неограниченное количество раз. Карты «Друг музея» поступили в продажу 1 декабря.

Rusimp.su Карта Друг Музея

«В течение всего периода существования Музея мы внимательно анализируем профиль наших гостей, и нам приятно видеть, что бóльшая часть посетителей приходит к нам не один раз, — рассказал ИА REGNUM заместитель директора Музея русского импрессионизма Дмитрий Барсенков. — В связи с этим мы приняли решение о выпуске карты «Друг Музея», чтобы сделать пребывание в нашем пространстве еще более интересным и комфортным. Кроме того, мы перенимаем успешный опыт зарубежных и российских коллег, где программы лояльности являются неотъемлемой частью билетной системы, своеобразным проводником в коммуникации музеев и их аудитории. В следующем году мы планируем расширить это направление и выпустить карты для разных категорий гостей, но об этом расскажем чуть позже».

Карту предлагают приобрести для себя или в качестве подарка для друзей и близких, неравнодушных к искусству. Её обладатели получают ряд привилегий, среди которых бесплатное неограниченное посещение Музея, его выставок и специальных мероприятий в течение года.

Rusimp.su Карта Друг Музея

Кроме того, участники программы смогут бесплатно прослушать одну лекцию Музея, а в дальнейшем получить скидки на программы, лекции и мастер-классы. Скидки также распространяются на продукцию сувенирного магазина «Серовин и Коров» и кафе Nook Coffee&Art, расположенные на территории пространства.

Напомним, ранее в Музее русского импрессионизма открылась выставка «Михаил Шемякин. Совсем другой художник», представляющая произведения русского художника-импрессиониста первой половины XX века. Михаил Шемякин был учеником Валентина Серова и Константина Коровина. Художник пользовался популярностью при жизни, однако был забыт в советские годы из-за особенностей творчества, не подходящих под стандарты советской идеологии.