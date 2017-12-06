Москва, 6 декабря, 2017, 12:59 — ИА Регнум. По словам парламентария, о решении суда он узнал в Европейском парламенте в Брюсселе, где участвовал в заседании русского форума.

Иван Шилов ИА REGNUM В никуда

«Были, конечно, трудности с переводом, как именно заочно и к чему будут приговаривать меня на Украине, как, впрочем, и Сергея Глазьева, Сергея Шойгу и других «разрушителей» Украины.

На самом деле судьям не надо так далеко ходить, чтобы выяснить, кто же виноват в сегодняшней украинской разрухе. Им достаточно допросить господ Турчинова, Порошенко, Парубия, Луценко и других героев Майдана. Я к услугам украинского суда, если он захочет приобщить к такому процессу мои свидетельские показания. Не трусьте, господа, приезжайте ко мне в Москву и мы с удовольствием побеседуем на эту тему в Государственной думе или в Институте стран СНГ, — заявил Константин Затулин. — Без вас нам скучновато».

ИА REGNUM напоминает, что 4 декабря стало известно о разрешении Печерского районного суда Киева провести в отношении российского депутата специальное досудебное расследование. По данным генеральной прокуратуры Украины, он подозревается в действиях, «связанных с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны».