Магас, 6 декабря, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Решение, которое принял Международный олимпийский комитет по участию российской сборной в зимней Олимпиаде в Южной Корее, полностью политизировано. Такое мнение высказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он с сожалением отметил, что «на Западе так и не научились разделять спорт и политику».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять

«Всё происходит под диктовку: и санкции, и расширение блока НАТО, и надуманные претензии к нашим спортсменам», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ингушский лидер высказал уверенность в том, что российские спортсмены примут верное решение о том, стоит ли принимать участие в Олимпийских играх на таких условиях.

«Честь и Родина превыше всего» — по-другому не было и не должно быть! Хочу сказать спортсменам: вы — молодцы, на всех олимпиадах вы это доказывали, вас уважают и боятся, вы для нас Чемпионы! Под каким флагом и как выступать, определит ваше руководство», — подчеркнул Евкуров.

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Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 5 декабря, исполком Международного олимпийского комитета на заседании в Лозанне вынес решение о запрете участия сборной России в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчане под флагом России. Этим же решением было объявлено о возможности участия в соревнованиях только тех российских спортсменов, которые будут признаны непричастными к допинговым скандалам. Но участвовать в Олимпиаде они должны будут под нейтральным флагом.

Кроме того, МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России и его главу Александра Жукова, а также отстранил от Олимпийских игр пожизненно экс-главу Минспорта РФ Виталия Мутко.

Это известие вызвало широкий общественный резонанс. Возмущение таким несправедливым решением высказывают известные политики, спортсмены, простые граждане России. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российский народ не впадать в уныние, а еще сильнее сплотиться и доказать, что Россия являлась всегда и будет являться спортивной державой. Назвав решение МОК подлым и политизированным, Кадыров заявил, что ни один чеченский спортсмен не будет выступать под нейтральным флагом.

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