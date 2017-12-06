Ярославль, 6 декабря, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Ярославская область потратила на выставочно-конгрессные и презентационные мероприятиях правительства области и органов исполнительной власти Ярославской области в 2017 году более 214 млн рублей. Перечень мероприятий, потраченных сумм и источников финансирования приведен в постановлении правительства области от 5 декабря «О выставочно-конгрессных и презентационных мероприятиях…», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Делегация Ярославской области на международной бизнес-конференции «InRussia»

Как сказано в постановлении, мероприятия проводятся в целях формирования благоприятного имиджа, привлечение в экономику области, укрепления международных связей и повышения эффективности развития региона.

Самое дорогое мероприятие, на которое расходовался бюджет региона — Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России». На него было выделено 140 млн 36 тыс рублей. Масштабный форум, гостем которого был Владимир Путин, финансировался как из регионального, так и из федерального бюджетов. Какова пропорция, в постановлении не говорится.

На втором месте — региональный чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WordSkils Russia). На него было потрачено 22 миллиона 985 тысяч рублей. На X Традиционный Международный Деминский лыжный марафон — FIS/WORLD-LOPPET 2017 выделили 4 млн 123 тысячи рублей, а Неделя туризма Ярославской области обошлась бюджету в 5 млн.

По 2 миллиона каждый стоили «День промышленности Ярославской области», Ярославский инвестиционный форум, IV Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство», Петербургский международный экономический форум.

Помимо работы в Ярославле, Москве и Петербурге ярославские чиновники активно путешествовали за рубеж. В постановлении фигурируют Международная туристская выставка «Sаjam Turizma» в Белграде, Международная выставка «COATINGS EXPO VIETNAM 2017» во Вьетнаме, Международная выставка «EXPO RUSSIA KAZAKHSTAN 2017» в Казахстане, Бизнес-миссия субъектов малого и среднего предпринимательства в Австрию, Узбекистан, Италию, Международная выставка недвижимости и инвестиций Expo Rea в ФРГ, Бизнес-миссия в Китай и участие в Ярмарке зарубежных инвестиций в Китае, Международная выставка и конференция «DevLearn 2017» в США, Международная туристская выставка «World Travel Market» в Лондоне. В ближайших планах Международная выставка «IFSEC 2017» в Индии и Бизнес-миссия в Юго-Восточную Азию. На нее потратят 2 миллиона рублей.

Очень бюджетно потратились власти региона на московский форум CNEWS 2017 «Информационные технологии завтра» — всего 10 тысяч рублей, а на XIII Всероссийский форум-выставку «Госзаказ — за честные закупки» ушло всего 30 тысяч рублей. Несколько мероприятий были проведены за внебюджетные источники: Интермузей-2017 (180 тысяч), V Всероссийский форум «ПРОФ IT» (4 млн), Международный культурный форум в Петербурге (сумма уточняется), лондонская выставка «Валентина Терешкова: первая женщина в космосе» (534 тысячи). По девяти мероприятиям сумма расходов и источники финансирования еще уточняется и, безусловно, уже прописанные расходы в более чем 214 млн увеличатся.

Отметим, что программа «Развитие промышленности Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности» на 2018 год предполагает финансирование всего в 77 млн рублей.