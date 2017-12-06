Москва, 6 декабря, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Кто поедет на Олимпиаду в Корею, будут решать не российские спортсмены, а МОК, отметила депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия»).

getbg.net Олимпийские кольца

«Кто из российских спортсменов поедет в Корею даже под нейтральным флагом, будут решать не спортсмены, а МОК по одним им известным установкам и критериям», — написала Костенко в соцсети по итогам встречи депутатов внутрифракционной группы «Единой России» с главой Минспорта Павлом Колобковым.

Таким образом, участников соревнований даже в нейтральном статусе будет определять МОК.

Также Костенко сообщила о заверении Колобкова в том, что Россия будет защищать наших спортсменов, лишенных наград.

«Сейчас иски в спортивный арбитражный суд в Лозанне поданы уже в отношении 6 человек. Также в отношении Родченкова и его подельников, которые проводили манипуляции с пробирками, СКР ведет уголовное дело», — добавила она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, олимпийская сборная России не будет допущена до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Согласно решению МОК, российские спортсмены, в адрес которых не выдвигалось обвинений в употреблении допинга, смогут выступать на Играх под нейтральным флагом.

Ранее говорилось о том, что 12 декабря российские спортсмены примут решение об участии или неучастии в Олимпиаде в Корее.