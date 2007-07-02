Смоленск, 6 декабря, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Бывший сенатор от Смоленской области, ныне — руководитель Смоленскстата Анатолий Мишнев задержан. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники.

Keith Allison Арест

По данным издания «Рабочий путь», накануне, 5 декабря, у Мишнева были проведены обыски.

Причины задержания неизвестны, как нет пока и официального подтверждения этой информации со стороны правоохранительных органов.

Анатолий Мишнев работал в Смоленской областной думе с 2002 по 2012 годы, в том числе был спикером областного парламента. С 2012 по 2015 занимал пост члена Совета Федерации от администрации региона. Затем перешел на работу в Смоленскстат, в августе этого года занял пост руководителя этого ведомства.