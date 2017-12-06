Москва, 6 декабря, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы в проекте заявления пропишут, что в допинговом скандале и отстранении спортсменов РФ от Олимпиады-2018 виновато в первую очередь Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

«Есть одна главная несостыковка: в решении исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) заявляется, что никакой государственной системы поощрения допинга в РФ не существовало — то, на чем стоит наша страна. Да, был Григорий Родченков, он действовал в составе организованной группы, непонятно в чьих интересах, уничтожал пробы, он преследуется российским правосудием, объявлен в розыск. Его аккредитовывало Всемирное антидопинговое агентство, оно его рекомендовало РФ и теперь мы за это дело отвечаем. Поэтому главным виновником этого инцидента, на наш взгляд, является WADA», — отметил Дегтярев.

Кроме того, по его словам, в постановлении депутаты также намерены поднять вопрос о том, за что именно отстранены российские спортсмены. Так, в частности, в расследовании МОК утверждается, что госсистемы поддержки допинга в РФ не было.

«Тогда за что страдают наши олимпийцы? Это главный вопрос, который нам непонятен, и мы хотим досконально изучить решение МОК», — указал Дегтярев.

По его словам, проект заявления профильный комитет в ближайшее время обсудит на заседании, а уже в пятницу, 8 декабря, документ будет вынесен на пленарное заседание Госдумы.

Ранее МОК провел расследование по использованию допинга среди спортсменов РФ и не допустил олимпийскую сборную РФ к участию в Олимпийский играх-2018 в Южной Корее. Решение МОК основывается на данных WADA, которые организации предоставил экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. На расследование скандала у МОК ушло порядка 15 млн долларов, которые теперь должна возместить РФ.

Депутаты ЛДПР и «Справедливой России» предложили принять заявление в связи с жестким решением МОК. Резюмируя дискуссию, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил к 8 декабря подготовить проект заявления. До этого времени следует «изучить вопрос, ознакомиться с решением МОК, обсудить на заседании комитета, провести консультации со всеми политическими фракциями».