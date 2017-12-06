Чита, 6 декабря, 2017, 12:04 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов заявил об алкогольной эпидемии в регионе.

Николае Григореску. Два пьяницы (фрагмент). 1860

Как сообщили ИА REGNUM в краевом минздраве, в Забайкалье ежегодно регистрируются около 23 тысяч пациентов с наркологическими расстройствами. Это 2% от общей численности населения края (в Забайкалье на сегодняшний день проживают порядка 1,1 млн человек — прим. ИА REGNUM ). При этом большинство зарегистрированных пациентов страдает синдромом зависимости от алкоголя и, как следствие, алкогольными психозами (почти 75%).

В профильном министерстве подчеркнули, что среди населения растёт потребление крепких алкогольных напитков. Забайкальцы употребляют алкоголь «ударными сверхдозами», что приводит к деградации и дальнейшему росту так называемой алкогольной смертности. Люди травятся алкоголем и погибают от болезней, вызванных чрезмерным употреблением спиртного, таких как цирроз, гепатит и так далее.

«Сегодня активно наблюдается обострение социальных проблем в обществе. Многие люди не справляются с возникающими сложными ситуациями. Показатели роста алкогольной зависимости растут, у многих наблюдается глубокая деформация духовного здоровья, морали, системы ценностей. По существу можно говорить об алкогольной эпидемии, угрожающей безопасности как отдельной личности, так и государству в целом», — прокомментировал глава регионального минздрава Сергей Давыдов.

Добавим, региональный закон устанавливает время продажи алкоголя на всей территории Забайкалького края с 11:00 до 20:00. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 декабря, в Законодательном собрании Забайкальского края, не все согласны с таким ограничением: в краевой парламент поступила петиция от региональной общественной организации «Опора России», под которой подписались более 5,5 тыс. человек. Авторы петиции считают, что «на практике закон касается только законопослушных предпринимателей, которые дорожат репутацией и не хотят иметь проблем с контролирующими органами». В то же время недобросовестные продавцы реализуют спиртные напитки в любое время. В обращении уточняется, что речь идёт о торговых точках, торгующих контрафактом без уплаты налогов и сборов. Авторы обращения заявляют, что этот закон «не только и столько ограничил добросовестную конкуренцию, сколько нанёс удар по легальному рынку и способствовал формированию подпольного рынка алкогольной продукции».

В Заксобрании уточнили, что авторы петиции предлагают сократить региональное ограничение времени продажи алкоголя до федеральных норм — с 8:00 до 23:00. В связи с этим краевой парламент направил запросы в прокуратуру, УМВД и Общественную палату. Депутаты хотят получить отзывы на инициативу об увеличении времени продажи алкоголя в регионе.

Однако, по мнению члена комитета Заксобрания по экономической, инвестиционной политике и собственности Сергея Белоногова, имеющиеся ограничения, напротив, надо ужесточить. Для продажи спиртного достаточно всего трёх часов в сутки, заявил парламентарий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года была обнародована информация о самых «пьющих» и «трезвых» регионах России. В аналитическом докладе «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации — 2017», подготовленном федеральным проектом «Трезвая Россия» совместно с ВГТРК, говорится, что самыми непьющими регионами страны стали Чечня, Ингушетия и Дагестан. А в тройку самых пьющих регионов России вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Бурятия. За ними следуют Чукотка, Пермский край, Нижегородская, Курганская, Амурская, Иркутская области и Забайкалье.

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