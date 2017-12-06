Калуга, 6 декабря, 2017, 12:06 — ИА Регнум. В Калужской области установили вторую межконтинентальную ракету шахтного базирования «Ярс», сообщает 6 декабря ГТРК Калуга.

Скриншот страницы ГТРК Калуга Ракетный комплекс Ярс в Калужской области

Ракету дальнего следования установили на боевое дежурство в 28-й гвардейской ракетной дивизии стратегического назначения, которая дислоцируется в Козельском районе области.

«Данный ракетный комплекс обладает уникальными тактико-техническими характеристиками и позволяет решать все задачи, поставленные перед ракетными войсками стратегического назначения», — заявил заместитель командира дивизии по вооружению Алексей Ложка.

Отмечается, что установка «Ярса» — процесс кропотливый и длительный. Ракетчики по миллиметру соизмеряют каждый пройденный шаг, проверяют опоры транспортировочного комплекса. Далее машина принимает вертикальное положение и зависает над пусковой шахтой, после чего ракету опускают на дно 30-метровой шахты.

Напомним, Козельская ракетная дивизия РВСН — второй в России ракетный полк, где происходит перевооружение. Аналогов «Ярсу» в мире нет, поэтому технические работы проходят в строгой секретности. Со временем новое оружие полностью заменит межконтинентальные ракеты предыдущего поколения «Стилет».

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