Калуга, 6 декабря, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Более 24 млн рублей составил нанесенный ущерб окружающей среде Боровского района коммерческими организациями. В результате нарушены земли лесного фонда на площади более 4,5 га, а объём незаконно извлеченных полезных ископаемых превысил 130 тыс. куб. м. Об этом 6 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова.

kubanmakler.ru Добыча ископаемых

По её словам, нескольким коммерческим организациям был предоставлен земельный участок, расположенный вблизи деревни Рогозино Боровского района. Бизнесменам разрешили геологическое изучение, разведку и добычу строительного песка и гравия. При этом строго определили границы, в которых указанная деятельность может осуществляться. Между тем, предприниматели незаконно разработали прилегающие земельные участки, относящиеся к землям лесного фонда.

Калужская межрайонная природоохранная прокуратура и прокуратура Боровского района Калужской области провели проверку, в ходе которой выявлен факт незаконной добычи полезных ископаемых, которая, к тому же, осуществлялась с нарушением требований законодательства о недрах в отсутствии лицензии на их добычу и технических проектов разработки месторождения и рекультивации.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. В настоящее время возбуждены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Коммерсантам грозит до пяти лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

Отметим, ранее в Хвастовичском районе Калужской области возбуждено уголовное дело о незаконной добыче полезных ископаемых на сумму около 3,5 млн рублей. На территории бывшей деревни Ставрово Хвастовичского района на площади в 1 га проходили работы по добыче песчано-гравийной смеси. Работы осуществлялись ООО «Альянскарьер», которое не имеет лицензии на данную деятельность.

Напомним, на территории Калужской области для промышленного освоения подготовлено свыше 500 залежей полезных ископаемых по 19 видам минерального сырья. К примеру, для особой экономической зоны «Калуга» выявлено крупное комплексное месторождение известняков, строительных песков и трепела.