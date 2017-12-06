Ярославль, 6 декабря, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля издала постановление о приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия «Волна» путем его акционирования. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Volnayar.ru Баня в Ярославле

О продаже речь не идет, 100% акций нового акционерного общества будет владеть мэрия города. Имущественный комплекс, состоящий из 18 отдельных зданий и помещений и других активов, оценен в 97 млн рублей, будет выпущено 97 223 акций номиналом 1000 рублей.

По данным ИА REGNUM, акционирование позволит упростить управление предприятием, которое сегодня в основном занимается сдачей площадей в аренду, а также снизить налоговую нагрузку. За 9 месяцев этого года МУП «Волна» показало прибыль в 3,5 млн рублей, в предыдущие несколько лет предприятие было убыточным. Также существенно сократилась субсидия из бюджета, выделяемая на помывку льготных категорий.

Акционирование открывает путь к дальнейшей продаже предприятия, но пока в мэрии Ярославля об этом не говорят.