Конец января: мэрия Ярославля назвала новый срок возврата остановок
Ярославль, 6 декабря, 2017, 11:08 — ИА Регнум. 5 декабря на встрече с депутатами фракций КПРФ областной Думы и муниципалитета с заместителем мэра Алексеем Тороповым прозвучал новый срок установки недостающих остановочных комплексов на улицах Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На встрече присутствовали лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев, депутат областной думы Эльхан Мардалиев и депутат муниципалитета Евгения Овод. Они задали заместителю мэра вопросы по сложившейся в городе ситуации с остановочными комплексами, а также передали подписи ярославцев, собранные в ходе акции с установкой красными палаток на месте отсутствующих остановок. Всего таковых, по данным заместителя мэра Ярославля Алексея Торопова, около 50.
«Мы установили четыре палатки в разных районах города и за час собрали порядка 150 подписей от возмущенных ярославцев, которые требуют от мэрии города вернуть остановки» — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Евгения Овод.
По словам депутата, заместитель мэра фактически признал недоработку городских властей. Многие остановочные навесы сблокированы с торговыми ларьками, эти навесы были установлены самими предпринимателями. Но в ходе замены торговых объектов значительная часть комплексов была демонтирована, а новые ларьки с навесами установлены не были.
«Мэрия не предусмотрела, что сложится такая ситуация, хотя предсказать ее по существующей динамике было вполне возможно. Приведу цифры в отношении замены остановочных комплексов с НТО. Всего их включено в схему 197. При этом в Дзержинском районе таких объектов 61, а заключены договора с 42 предпринимателями, в Заволжском районе — 34 объекта, а заключены договора на 12, и так далее. Сложнее всего ситуация в Красноперекопском районе: там в схеме 21 место, а по факту заключено всего 8 договоров. И данные о том, что предприниматели не идут на торги, в мэрии были уже на начало осени. Этот момент не был учтен, не рассчитаны риски на проект, который затрагивает весь город и его жителей. По сути дела провели эксперимент на людях» — говорит Евгения Овод.
По данным, которые предоставил заместитель мэра Ярославля представителям КПРФ, не очень радостная динамика прослеживается и с заменой остановочных комплексов с рекламными площадями: проведено 8 конкурсов, всего от рекламщиков подано 72 заявки. Пока заключен 31 договор, на улице стоит 11 остановок. Всего в план включено 298 мест по остановочным комплексам с рекламой, но процесс этот продвигается очень медленно.
Тем не менее, на конец ноября в бюджет города Ярославля поступило 15 млн рублей за проданные места с НТО, от конкурсов с рекламщиками получено около 600 тысяч рублей.
Подводя итог состоявшейся встречи, Евгения Овод сообщила, что в бюджете города на 2018 запланировано 1,5 млн рублей на остановки. Эти средства будут потрачены на то, чтобы ликвидировать произошедший сбой, навесы будут закупаться и устанавливаться там, где остановки «оголены», чтобы укрыть людей. Но потратить их сразу нельзя, определенное время уйдет на конкурсные процедуры.
Заместитель мэра пообещал представителям КПРФ, что 17 остановок с НТО владельцы должны поставить до 17 декабря.
«45−50 остановок на сегодняшний день без укрытия, половина из них будет закрыта к 20 декабря, а до конца января они планируют поставить все недостающие остановки» — говорит Евгения Овод.
Продолжать ли акцию с установкой палаток на месте отсутствующих остановок — коммунисты пока не решили. Этот будет зависеть еще и от того, как мэрия Ярославля будет держать данные обещания. Например, в отношении отсутствующей остановки у 5-ой поликлиники, где на прошлой неделе появилась красная палатка и шел сбор подписей, Алексей Торопов пообещал решить проблему до конца недели.