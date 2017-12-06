Ярославль, 6 декабря, 2017, 11:08 — ИА Регнум. 5 декабря на встрече с депутатами фракций КПРФ областной Думы и муниципалитета с заместителем мэра Алексеем Тороповым прозвучал новый срок установки недостающих остановочных комплексов на улицах Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Новая остановка с НТО

На встрече присутствовали лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев, депутат областной думы Эльхан Мардалиев и депутат муниципалитета Евгения Овод. Они задали заместителю мэра вопросы по сложившейся в городе ситуации с остановочными комплексами, а также передали подписи ярославцев, собранные в ходе акции с установкой красными палаток на месте отсутствующих остановок. Всего таковых, по данным заместителя мэра Ярославля Алексея Торопова, около 50.

«Мы установили четыре палатки в разных районах города и за час собрали порядка 150 подписей от возмущенных ярославцев, которые требуют от мэрии города вернуть остановки» — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Евгения Овод.

По словам депутата, заместитель мэра фактически признал недоработку городских властей. Многие остановочные навесы сблокированы с торговыми ларьками, эти навесы были установлены самими предпринимателями. Но в ходе замены торговых объектов значительная часть комплексов была демонтирована, а новые ларьки с навесами установлены не были.

«Мэрия не предусмотрела, что сложится такая ситуация, хотя предсказать ее по существующей динамике было вполне возможно. Приведу цифры в отношении замены остановочных комплексов с НТО. Всего их включено в схему 197. При этом в Дзержинском районе таких объектов 61, а заключены договора с 42 предпринимателями, в Заволжском районе — 34 объекта, а заключены договора на 12, и так далее. Сложнее всего ситуация в Красноперекопском районе: там в схеме 21 место, а по факту заключено всего 8 договоров. И данные о том, что предприниматели не идут на торги, в мэрии были уже на начало осени. Этот момент не был учтен, не рассчитаны риски на проект, который затрагивает весь город и его жителей. По сути дела провели эксперимент на людях» — говорит Евгения Овод.

По данным, которые предоставил заместитель мэра Ярославля представителям КПРФ, не очень радостная динамика прослеживается и с заменой остановочных комплексов с рекламными площадями: проведено 8 конкурсов, всего от рекламщиков подано 72 заявки. Пока заключен 31 договор, на улице стоит 11 остановок. Всего в план включено 298 мест по остановочным комплексам с рекламой, но процесс этот продвигается очень медленно.

Тем не менее, на конец ноября в бюджет города Ярославля поступило 15 млн рублей за проданные места с НТО, от конкурсов с рекламщиками получено около 600 тысяч рублей.

Подводя итог состоявшейся встречи, Евгения Овод сообщила, что в бюджете города на 2018 запланировано 1,5 млн рублей на остановки. Эти средства будут потрачены на то, чтобы ликвидировать произошедший сбой, навесы будут закупаться и устанавливаться там, где остановки «оголены», чтобы укрыть людей. Но потратить их сразу нельзя, определенное время уйдет на конкурсные процедуры.

Заместитель мэра пообещал представителям КПРФ, что 17 остановок с НТО владельцы должны поставить до 17 декабря.

«45−50 остановок на сегодняшний день без укрытия, половина из них будет закрыта к 20 декабря, а до конца января они планируют поставить все недостающие остановки» — говорит Евгения Овод.

Продолжать ли акцию с установкой палаток на месте отсутствующих остановок — коммунисты пока не решили. Этот будет зависеть еще и от того, как мэрия Ярославля будет держать данные обещания. Например, в отношении отсутствующей остановки у 5-ой поликлиники, где на прошлой неделе появилась красная палатка и шел сбор подписей, Алексей Торопов пообещал решить проблему до конца недели.