Москва, 6 декабря, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Госдума приняла постановление, запрещающее вход в здание нижней палаты парламента представителям американских СМИ, признанных иностранными агентами, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря. Решение принято 413 депутатами «за», один против. Для Госдумы решение не является техническим.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Публичный ответ

Для нас это решение является политическим, отметила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

«Потому что очень важно в этой ситуации на такие неправомерные действия со стороны американских политиков, — а они действительно неправомерные, — потому что решение о лишении аккредитации российской телекомпании RT нарушает внутренние законы США, нарушает все принципы международных документов — и всеобщей декларации прав человека, и международного пакта о социальных и политических правах. И очень избирательный подход по отношению только к нашей российской стороне», — заявила она.

Цитирование и маркировка

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») предложил специальные требования для СМИ при цитировании ресурсов-иноагентов.

«СМИ, которые признаны иноагентами, должны маркировать свою продукцию, а другие СМИ должны ссылаться на них как на иностранных агентов, цитируя распространяемую ими информацию, информационную повестку. Такое решение было бы справедливым. Как мы говорим: ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — запрещенная в России организация», — предложил Толстой.

Конкретные меры

Постановлением устанавливается «запрет на посещение Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации представителями средств массовой информации Соединенных Штатов Америки, признанных иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента». Кроме того, предлагается «законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках своих полномочий принять аналогичные решения».

Ранее Министерство юстиции РФ приняло решение о признании девяти СМИ выполняющими функции иностранных агентов. В их число вошли: «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее Время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии» и «Крым. Реалии».

Представители российской власти неоднократно заявляли, что меры РФ в отношении данных американских СМИ являются зеркальным ответом на действия США. На прошлой неделе Конгресс США принял решение аннулировать аккредитацию корреспондентов RT. До этого телеканал был признан в США иноагентом.