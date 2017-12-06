* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Москва, 6 декабря, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») предложил специальные требования для СМИ при цитировании ресурсов-иноагентов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

(сс) meineresterampe СМИ

Госдума принимает постановление, запрещающее вход в здание нижней палаты парламента представителям американских СМИ, признанных иностранными агентами.

«СМИ, которые признаны иноагентами, должны маркировать свою продукцию, а другие СМИ должны ссылаться на них как на иностранных агентов, цитируя распространяемую ими информацию, информационную повестку. Такое решение было бы справедливым. Как мы говорим: ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — запрещенная в России организация», — предложил Толстой.