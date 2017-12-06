Ярославль, 6 декабря, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Тарифы на услуги ЖКХ в Ярославской области в 2018 году вырастут не более чем на 5,5%, это традиционно произойдет в середине лета — с 1 июля. Указ об утверждении предельных индексов роста тарифов подписал губернатор Дмитрий Миронов.

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Для Ярославской области постановлением правительства России утвержден предельный рост тарифов в 4% на 2018 год, однако глава субъекта федерации имеет права увеличить этот показатель на 1,5%, что и произошло.

Стоит отметить, что предельный индекс роста, утвержденный указом губернатора Ярославской области на 2018 год, ниже, чем в 2017 году, тогда этот параметр был установлен в 6,4% для большинства муниципальных образований.

Насколько реально повысятся тарифы, ярославцы узнают лишь во втором полугодии, так как каждая коммунальная услуга имеет свой тариф, но их рост не должен превышать предельные индексы.