Москва, 6 декабря, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Олимпийские игры 2018 года в Пхеньяне могут быть сорваны из-за действий лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Как передает 6 декабря корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Наш друг Ким Чен Ын может испортить проведение Игр так, что и сами спортсмены туда не поедут. У него может проявиться такой азарт, солидарность, потому что понимает, что это все американцы делают. Мы противники любых препятствий искусственных, но это они делают и злорадствуют», — заявил Жириновский.

По его словам, спортсмены РФ в целом не должны участвовать в ближайших Олимпийских играх, раз участие страны в них запрещено. Взамен депутат предложил провести альтернативные игры в РФ — например, в Сочи. Кроме того, по его словам, проведение Олимпиад в целом нужно пересмотреть.

«Не надо голову морочить, что спорт вне политики — если он вне политики, то давайте тогда изменим международное олимпийское движение. Пусть игры проходят, договариваться можно, но все участвуют в них в личном качестве: не страны, а спортсмены», — предложил Жириновский.

Накануне Международный олимпийский комитет запретил российской делегации участвовать в Олимпийский играх — 2018 в Южной Корее из-за допингового скандала, а также обязал РФ возместить 15 млн долларов, затраченных на расследование вопроса. Спортсменам не запрещено участвовать в соревнованиях под нейтральными флагами. Как отметили в МОК, если игры пройдут без нарушений и РФ выполнит условия, то запрет может быть снят и на закрытии игр спортсмены из РФ смогут пройти под флагами страны.