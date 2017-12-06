Шанхай, Китай, 6 декабря, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Первый китайский «умный» корабль, оснащенный системой интеллектуальной навигации, был впервые показан в Шанхае, сообщает 6 декабря газета Global Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Корабль длиной 179 метров, шириной 32 метра и высотой 15 метров с максимальной грузоподъёмностью 38,8 тонны был представлен в Шанхае.

«Мозгом» корабля является разработанная в Китае автономная самообучающаяся система искусственного интеллекта SOMS. Она способна заниматься анализом навигационных данных в реальном времени и отслеживать метеоусловия, выбирать лучше маршруты и предупреждать команду корабля о неявных и скрытых угрозах, которые могут возникнуть в перспективе.

Разработанный Китайской государственной судостроительной корпорацией (CSSC), «великий интеллект» будет использоваться компанией Sinotrans Shipping для транспортировки угля и соли как в города Китая, так и в Австралию и Юго-Восточную Азию.

«Великий интеллект» будет становиться умнее по мере того, как он будет получать все больше и больше данных», — заявил представитель Исследовательского института разработок инженерных систем при CSSC, добавив, что система способна не только определять опасности и системные ошибки, но также снизить затраты на транспортировку и повысить эффективность.

Отмечается также, что в сравнении с аналогичными судами, не оснащенными новейшей навигационной системой, новая разработка может увеличить эффективность движителя на 3% и сократить потребление топлива на 4%.

Напомним, что Китай активно занимается развитием морских судов как транспортного, военного, так исследовательского назначения. Уже к 2020 году, как сообщало ИА REGNUM, Поднебесная намерена погрузить свой новейший батискаф на дно Марианской впадины, поставив рекорд погружения для подводных судов, созданных в Китае.